Bei einem Unfall auf der A6 nahe Bad Rappenau im Landkreis Heilbronn sind acht Menschen leicht verletzt worden. Unter den insgesamt neun in den Unfall verwickelten Fahrzeugen war auch ein Krankenwagen, der gerade einen Patienten transportierte, wie ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen sagte. Der Patient wurde nach dem Unfall mit einem anderen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Verletzten kamen ebenfalls ins Krankenhaus.

Bad Rappenau (dpa) - Wie der Sprecher sagte, war es am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Unfall gekommen. Auch der genaue Hergang sei noch unklar. Ersten Erkenntnissen nach sei es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge gekommen, der Auslöser dafür war zunächst nicht bekannt. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

