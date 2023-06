Die Polizei hat beim Oberservieren eines Geländes in Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) Kupferdiebe beobachtet und mithilfe eines Hubschraubers und etlichen Beamten festgenommen. Bereits zuvor stahlen zunächst unbekannte Täter knapp 1,5 Tonnen Kupfermaterial von dem Werksgelände, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Nach der Tat in der Nacht zum Sonntag fanden die Beamten rund eine Tonne verstecktes Kupfermaterial. Daraufhin observierten sie das Gelände.

Haßmersheim (dpa/lsw) - Drei Kleintransporter seien in der Nacht zum Montag auf den Hof gefahren, hieß es. Die Beamten beobachteten mehrere Menschen beim Versuch, Kupfermaterial zu stehlen. Daraufhin umstellten mehr als 40 Polizisten das Gelände. Bei der anschließenden Flucht der Täter wurden acht Männer im Alter zwischen 19 und 41 Jahren festgenommen. Einer der Tatverdächtigen wurde bei der Verfolgung leicht verletzt. Alle acht Männer kamen in Untersuchungshaft.

Die Ermittler vermuten, dass die Männer für weitere Taten in der Umgebung verantwortlich sind und dabei einen sechsstelligen Schaden verursacht haben.

