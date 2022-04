Eine Mischung aus Krimi, Komödie, Psychodrama und Musical (Bühnenmusik Franz Wittenbrink) bringt die Theaterlust Produktions GmbH mit dem Stück „Acht Frauen“ von Robert Thomas am Donnerstag, 12. Mai, um 19.30 Uhr in die Festhalle Wörth.

Eine abgelegene Villa, ein verschneiter französischer Ort. Weihnacht. Eine wohlhabende Familie kommt zusammen, um das Fest zu feiern. Sieben Frauen, die achte erscheint unerwartet, nachdem der Hausherr tot aufgefunden wird. Grausam ermordet, ein Messer steckt in seinem Rücken. Tot sind auch Telefon, Autos. Der Schnee liegt meterhoch, man ist von der Außenwelt abgeschnitten. Eine fatale Situation.

Panik kommt auf. Ist der Mörder vielleicht noch im Haus? Dazu Misstrauen, Verdächtigungen. Denn eines wird schnell klar: In diesem Fall muss der Mörder eine Mörderin sein. Keine der Damen hat ein Alibi, alle haben ein Motiv, jede ein Geheimnis, jede verstrickt sich im Lauf der aberwitzigen Geschichte mehr und mehr in einem Netz aus Lügen und Heimlichkeiten. Acht leidenschaftliche Frauen mit ihren aufgestauten Lebensträumen, Frustrationen und Verletzungen prallen, jede mit ihrer eigenen Melodie, auf- und gegeneinander.

Mit feiner Ironie karikiert das Stück die bourgeoisen Verhältnisse der 50er-Jahre und spielt lustvoll mit den Rollenbildern dieser Zeit. Der starke, machtvolle Patriarch, verantwortlich für das materielle Wohl von Familie und Angestellten wird aus dem Spiel genommen und das Feld komplett den Frauen überlassen. Es beginnt ein pointiertes, geschickt gebautes kriminalistisches Verwirrspiel. Die Damen erweisen sich allesamt schnell als versierte Feierabend-Detektivinnen. Jede entwickelt eine sehr individuelle Theorie zum Tathergang. Und immer rückt dabei eine der anderen in den Mittelpunkt des Verdachts. Es wird souverän mit Vorurteilen und Klischees jongliert. Dämme brechen, Innerstes kehrt sich nach außen, Masken fallen.

