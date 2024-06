Heidelberg holt einen Basketballer aus Frankreich. Der Small Forward erhält beim Bundesligisten einen Vertrag bis 2025.

Heidelberg (dpa/lsw) - Basketball-Bundesligist MLP Academics Heidelberg hat den Basketballer Ryan Mikesell verpflichtet. Der Small Forward aus den USA wechselt vom französischen Club Élan Sportif Chalonnais in die Kurpfalz, wie der Verein am Freitag mitteilte. Der 27-Jährige, in dem man «einen absoluten Schlüsselspieler mit reichlich Erfahrung und Führungsqualität» dazu gewinne, erhalte einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison.

