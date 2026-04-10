Vor dem schweren Spiel in Stuttgart haben sich schlimmsten Befürchtungen beim HSV bestätigt. Nicht nur der gesperrte Nationalspieler Muheim wird am Sonntag fehlen.

Hamburg (dpa) - Der Hamburg SV reist stark ersatzgeschwächt zum schweren Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart. Neben dem rotgesperrten Schweizer Nationalspieler Miro Muheim wird mit Sicherheit der kroatische Abwehrstar Luka Vuskovic (Knieprellung) sowie mit großer Wahrscheinlichkeit auch der belgische Leistungsträger Sambi Lokonga (Oberschenkelprobleme) fehlen. Vuskovic hatte im Training einen Schlag auf das Knie bekommen. Lokonga könne «voraussichtlich kein Teil des Kaders sein», sagte Trainer Merlin Polzin vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) .

Zuversichtlich ist der HSV-Coach nur bei dem Argentinier Nicolas Capaldo, der nach seiner Bauchmuskelverletzung vor einem Comeback steht. Allerdings fehlte der 27 Jahre alte Defensivspieler zuletzt fünf Wochen lang. Es ist deshalb fraglich, ob er bereits wieder ein Kandidat für die Startelf ist. Vuskovic, Lokonga und Capaldo zählen zusammen mit dem Portugiesen Fabio Vieira zu den Toptransfers des HSV vor dieser Saison.