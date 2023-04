Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der deutschen Erstaufführung von „Hir“, das 2014 in San Francisco herauskam, greift das Badische Staatstheater mit einiger Verzögerung einen Stoff auf, der in einschlägigen Foren derzeit gerne erörtert wird: die Frage nach der Gender-Identität als Teil des neuen Interesses an sexueller Diversität.

