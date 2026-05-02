Der sportliche Niedergang des SSV Ulm erreicht den nächsten Tiefpunkt. Die Schwaben können den direkten Absturz in die vierte Liga nach dem 0:2 gegen Viktoria Köln nicht mehr verhindern.

Ulm (dpa/lsw) - Einmal von der Regionalliga bis in die 2. Fußball-Bundesliga und zurück: Der erneute Abstieg des SSV Ulm ist besiegelt. Nach einem 0:2 (0:0) gegen Viktoria Köln können die Schwaben das rettende Ufer in der 3. Liga an den verbleibenden beiden Spieltagen der Saison nicht mehr erreichen. Die beiden Kölner Leonhard Münst (72. Minute) und Soichiro Kozuki (81.) besiegelten mit ihrem Toren das Schicksal des SSV.

Musste Mitte September gehen: Ex-Coach Robert Lechleiter. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa

Drei Trainer und zwei Sportchefs - aber keine Wende

Für die Ulmer ist es der zweite Abstieg nacheinander und der Tiefpunkt einer ganz bitteren Saison. Auch Pavel Dotchev als dritter Trainer in dieser Spielzeit nach Robert Lechleiter und Moritz Glasbrenner brachte nicht den erhofften Umschwung. Der 60-Jährige, ein Trainer-Urgestein in der 3. Liga, hatte den Posten Mitte November übernommen. Am Mittwoch hatten die Ulmer bereits angekündigt, sich im Sommer wieder von Dotchev zu trennen.

Auch zwei Sportchefs waren dem sportlichen Niedergang seit dem Abstieg aus der 2. Liga im Sommer 2025 zum Opfer gefallen: Erst musste Markus Thiele gehen, dann auch sein Nachfolger Stephan Schwarz. Den Neuaufbau soll vor allem der künftige Sportdirektor Murat Isik gestalten.

Die Ulmer waren von 2023 an aus der Regionalliga bis in die 2. Liga durchmarschiert. Nun ging's auf direktem Weg wieder in die andere Richtung.