Fürths Trainer Heiko Vogel hat eine gute Nachricht: Julian Green kehrt nach langer Pause zurück. Der Mittelfeldspieler soll mithelfen, das Rekordduell gegen den Karlsruher SC zu gewinnen.

Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth kann wieder mit Mittelfeldspieler Julian Green planen. Der 30-Jährige steht nach zwei Monaten Pause wegen Adduktorenbeschwerden im Kader des wiedererstarkten Fußball-Zweitligisten für das Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Karlsruher SC. «Ich bin mega happy, dass er wieder mit dabei ist. Er steht wieder mit voller Tatkraft zur Verfügung», sagte Trainer Heiko Vogel über Green. Ein Startelfeinsatz kommt für den Mittelfeldspieler aber wohl zu früh.

Beim zuletzt angeschlagen fehlenden Felix Klaus wollen die Fürther vor der Länderspielpause kein Risiko eingehen. «Es sieht ganz okay aus. Er kann sich auf sein Gefühl verlassen», meinte Vogel über den routinierten Offensivspieler. «Ich gehe eigentlich davon aus, dass er in den Bus steigt.» Vogel will aber nichts riskieren. «Wir werden sehr vorsichtig sein.»

KSC gegen Fürth ist ein Rekordduell

Nach drei Siegen aus den vergangenen vier Spielen und einem ganz kleinen Polster auf Relegationsplatz 16 wollen die Franken weiter wachsam sein. «Wir bewerten nichts über, sondern wir bleiben realistisch. Es gilt der volle Fokus mit absolut geschärften Sinnen», versicherte Vogel, der ein ganz «komplexes Spiel» erwartet. «Wir müssen ganz besonders wach sein.»

Karlsruhe und Fürth treffen zum 50. Mal in der 2. Bundesliga aufeinander. In der Geschichte des Unterhauses gab es keine andere Partie so oft. «Der KSC hat sich in den letzten Wochen ein bisschen unter Wert geschlagen», befand Vogel. Die Karlsruher holten aus den vergangenen beiden Spielen nur einen Punkt, liegen in der Tabelle aber fünf Zähler vor der Spielvereinigung.