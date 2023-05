Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon wieder ein Intendantenwechsel in der Karlsruher Theaterszene. Nach dem unrühmlichen Abgang des Generalintendanten Peter Spuhler vom Staatstheater, der wegen handfester Skandale vorzeitig entlassen wurde und sein Haus in eine schwere Krise stürzte, gibt es nun auch eine überraschende Änderung in der Direktion des Kammertheaters.

Dessen langjähriger Intendant Ingmar Otto löst noch vor Ende der laufenden Spielzeit im April 2022 seinen Vertrag und geht: als Intendant des Grenzlandtheaters nach Aachen.

