Ein 18-Jähriger verliert in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto und stürzt einen Abhang herunter. Mit dabei sind zwei gleichaltrige Jugendliche. Wie konnte es zu dem Unfall kommen?

Illingen (dpa/lsw) - Ein 18-jähriger Fahrer ist bei Illingen (Enzkreis) mit einem Auto einen Abhang hinuntergestürzt und dabei tödlich verunglückt. Sein gleichaltriger Beifahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer, ebenfalls 18-jähriger Mitfahrer wurde am Sonntagabend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 18-Jährige zu schnell in eine Kurve und kam dabei von der Kreisstraße ab. Anschließend stürzte das Auto einen Abhang hinunter und prallte gegen einen Baum.