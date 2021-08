In abgespeckter Form veranstaltet der RSC Wörth am Sonntag den Preis von rail.cc in Dierbach.

Als Motivationsspritze für den Nachwuchs versteht Franz Rauschenberger den Radrenntag: „Die Kinder haben fleißig trainiert und nichts ist gegangen.“ Das Jugendrennen zum Schluss sollte das Hauptrennen sein, Rauschenberger wurde enttäuscht: Nur acht U17-Fahrer stehen noch auf der Startliste, darunter Jannis Rapp vom Veranstalter.

„Abweichend vom Zeitplan haben wir den U17-Fahrern zur Vermeidung von Langeweile mit nur acht Startern über 62 Kilometer angeboten, das Rennen zu verkürzen und zwischen den anderen Rennen ein Sprintturnier anzubieten“, teilte Rauschenberger mit.

Senioren stellten größtes Feld

Maximal 50 pro Startklasse wären zugelassen worden, die Zahl wird in keinem der fünf offiziellen Rennen erreicht. Die Senioren eröffnen um 10.30 Uhr, ihr Rundstreckenrennen über zehn Runden gleich 44 Kilometer beginnt und endet in der Hauptstraße. Fast 40 Männer und Nadja Moster vom RC Bellheim gehen es an, darunter Rafael Dollt, Markus Föllinger und Walter Antoni vom TSV Neupotz, Fabian Wünstel (RSV Rheinzabern), Claude Christ (RC Bellheim) und Christian Trauth (RV Hatzenbühl).

Im Rennen der Schüler U13 (11.45 Uhr) starten Jakob Rapp (Wörth), Luis Märkl (Roschbach), Jacob Meincke (Bellheim), Anton Koch (Offenbach) und fünf andere. Hannah-Franziska Brand, Etienne Hüttl und Felix Becker treten in der U15 (12.25 Uhr) an. In der U11 (13.20 Uhr) geben Linus Sturm (Rheinzabern), Konstantin Kolm (Offenbach) und sieben andere ihr Bestes.

Klappradrennen

Vor dem U17-Rennen gibt es zwei Hobbyrennen: um 13.50 Uhr für Kinder bis Jahrgang 2010, die eine verkürzte Runde fahren, um 14.10 Uhr für jedermann mit Klapprad ohne Gangschaltung. Das Südpfälzer Team Klapp-Ard stellt vier Mann.