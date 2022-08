Im S-Bahnverkehr im Großraum Stuttgart kommt es zu Einschränkungen. Dies teilte die Deutsche Bahn am späten Mittwochabend mit. Hintergrund sei, dass bei regelmäßigen Untersuchungen an Zügen der Baureihe 430 eine erhöhte Abnutzung an Rädern festgestellt worden sei. Deshalb müssten die Fahrzeuge umgehend in der Werkstatt untersucht und könnten daher nicht eingesetzt werden.

