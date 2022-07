Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Heiligenberg (Bodenseekreis) ist ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. In der Nacht von Montag auf Dienstag hatten Rauchmelder die sechs Hausbewohner geweckt, wie die Polizei mitteilte. Alle Menschen im Alter von 7 bis 79 Jahren konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Heiligenberg (dpa/lsw) - Das Feuer sei im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Ursache hierfür war zunächst nicht klar, wie es hieß. Die Löscharbeiten würden nach Polizeiangaben noch bis in den Vormittag dauern. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, der Schaden wird derzeit auf 300.000 Euro geschätzt.

Pressemitteilung Polizei