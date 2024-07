Ein historisches Gebäude in der Konstanzer Altstadt fängt Feuer. Die Löscharbeiten laufen noch - doch ein Gebäudeteil ist verloren.

Konstanz (dpa/lsw) - Nach dem Gebäudebrand in der Konstanzer Altstadt laufen Abbrucharbeiten am hinteren Teil des historischen Hauses. Der Gebäudeteil sei leider nicht mehr zu retten gewesen, teilte die Stadt mit. Die Löscharbeiten dauerten noch an. Es gebe noch Glutnester in den Obergeschossen. Eine Fachfirma sichere die einsturzgefährdeten Gebäudeteile.

Das Feuer war in der Nacht zum Donnerstag ausgebrochen. Sieben Menschen, darunter fünf Einsatzkräfte, waren leicht verletzt worden. Laut Polizei erlitten sie vermutlich unter anderem Rauchgasvergiftungen. Der historische Gebäudekomplex aus Sandstein werde teils gewerblich und teils als Wohnraum genutzt. Mehr als ein Dutzend Menschen mussten laut Feuerwehr ihre Wohnungen verlassen.

Die Arbeiten am Haus dauern weiter an. Foto: Feurwehr Konstanz/dpa

Verstärkung aus der Schweiz

Die Häuser rechts und links des Baus seien vom Brand nicht betroffen, dürften aus statischen Gründen jedoch nicht betreten werden, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Brandursache sei nach wie vor unklar. Der Schaden dürfte in Millionenhöhe liegen. Wegen der intensiven Löscharbeiten wurden auch Feuerwehren aus der angrenzenden Schweiz zur Unterstützung angefordert. Insgesamt waren 200 Kräfte im Einsatz.

Der vom Brand betroffene Bereich in der Altstadt war großräumig abgesperrt worden. Die historische Altstadt von Konstanz liegt unweit des Bodenseeufers und ist bei Touristen beliebt.