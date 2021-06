Vom 18. August bis zum 3. Oktober bespielen die Karlsruher Schlosslichtspiele wieder mit wechselnden Projektionen die barocke Fassade. Nach einer rein virtuellen Ausgabe 2020 sind sie wieder am Karlsruher Schloss zu erleben. Wie die Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME) mitteilt, sind dann die Projection Mappings aus der Online-Version live zu erleben. Auf die Entwicklung der Pandemie soll flexibel will der Veranstalter flexibel mit der Gestaltung des Zuschauerraumes reagieren. „Wir hoffen natürlich alle, dass wir vor dem Schloss unbeschwerte Momente erleben können“, sagt KME-Geschäftsführer Martin Wacker. Neben der Verschiebung des Starts auf den 18. August ist eine wesentliche Maßnahme das zeitgleich stattfindende Light Festival: Dezentral ist an Stationen in der Stadt Lichtkunst zu erleben. Weitere Informationen unter www.schlosslichtspiele.info.