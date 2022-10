Wer am Wochenende zu später Stunde auf der Autobahn 8 in Richtung München unterwegs ist, wird den Tunnel bei Gruibingen (Landkreis Göppingen) umfahren müssen. Wegen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sei der Tunnel von Freitagabend bis Samstagmorgen sowie Samstagabend bis Sonntagmorgen in einer Richtung gesperrt. Dies teilte die Autobahn GmbH am Montag mit.

Gruibingen (dpa/lsw) - Fahrerinnen und Fahrer sollten stattdessen an der Tank- und Rastanlage Gruibingen über eine Behelfsausfahrt abfahren und die Bedarfsumleitungsstrecke U 27 bis zur Anschlussstelle Mühlhausen nehmen. Die Umleitung sei ausgeschildert, hieß es.