Merklingen (dpa/lsw) - Auf der Autobahn 8 ist die Fahrbahn Richtung München bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) nach einem Unfall mit zwei Lastwagen komplett gesperrt. Ein Lastwagenfahrer sei zu nah an einem auf dem Standstreifen stehenden Lastwagen vorbeigefahren und habe diesen gestreift, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Der fahrende Lastwagen fing daraufhin Feuer, der Fahrer wurde leicht verletzt. Das Feuer sei unter Kontrolle, die Bergungsarbeiten könnten jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen, da der Lastwagen wahrscheinlich mit einem Kran geborgen werde müsse, hieß es weiter.