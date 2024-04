Eine Reifenpanne wird dem Fahrer eines Transporters zum Verhängnis. Nach dem Unfall war die A5 zwischen Hemsbach und Heppenheim für einige Stunden gesperrt.

Darmstadt (dpa) - Auf der Autobahn 5 ist es bei Hemsbach im Rhein-Neckar-Kreis zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein Lkw erfasste am Montagmorgen einen 35-jährigen Transporterfahrer, der auf dem Standstreifen wegen einer Panne einen Reifen wechselte, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er starb. Die Autobahn musste in Richtung Frankfurt zwischen den Ausfahrten Hemsbach und Heppenheim (Kreis Bergstraße) gesperrt werden. Um 11.00 Uhr konnte die Autobahn wieder freigegeben werden. Ein Gutachter solle die Unfallursache klären.

Polizeimeldung