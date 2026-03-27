Nach einem Unfall auf der A5 bei Offenburg staute sich der Verkehr auf acht Kilometern. Nun ist die Fahrbahn Richtung Norden wieder freigegeben worden.

Offenburg (dpa/lsw) - Wegen eines Unfalls auf der A5 bei Offenburg (Ortenaukreis) ist es auf der Fahrbahn in Richtung Norden zu einem längeren Stau gekommen. Ein Auto war auf ein weiteres Auto aufgefahren, auch ein drittes Fahrzeug wurde in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei mitteilte. Ein Mensch wurde leicht verletzt. Genaueres zu dem Unfall blieb bislang unklar. Der Schaden wurde auf 80.000 Euro geschätzt.

Durch den Unfall kam es zeitweise nach Daten von Google Maps zu einem Stau von etwa acht Kilometern. Dadurch kam es auch im Stadtgebiet von Offenburg zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Am Nachmittag wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.