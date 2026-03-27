Nach einem Unfall auf der A5 bei Offenburg staut sich der Verkehr auf acht Kilometern. Auch in der Stadt kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Offenburg (dpa/lsw) - Wegen eines Unfalls auf der A5 bei Offenburg (Ortenaukreis) ist die Fahrbahn in Richtung Norden voll gesperrt worden. Ein Auto war auf ein weiteres Auto aufgefahren, auch ein drittes Fahrzeug wurde in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei mitteilte. Ein Mensch wurde leicht verletzt. Genaueres zu dem Unfall blieb bislang unklar. Der Schaden wurde auf 80.000 Euro geschätzt.

Durch den Unfall kam es am Nachmittag nach Daten von Google Maps zu einem Stau von etwa acht Kilometern. Dadurch kam es auch im Stadtgebiet von Offenburg zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.