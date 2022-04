In der Aufstiegsrunde der Fußball-A-Klasse Südpfalz ist Tabellenführer FVP Maximiliansau einfach nicht zu stoppen. Nun beträgt der Vorsprung auf die SG Klingenmünster schon sechs Punkte. Am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) spielt der SV Herxheim II gegen den FC Bellheim. In der Abstiegsrunde gab die FSV Freimersheim kampflos die Punkte ab.

Aufstiegsrunde

SG Klingenmünster/Göcklingen – SV Erlenbach 3:3. Dem einstigen Titelanwärter schwimmen immer mehr die Felle davon. Selbst ein 2:0- und 3:1-Vorsprung sollte nicht zum Sieg reichen. Die Treffer vor 120 Zuschauern: 1:0 Felix Moch (17.), 2:0 Yannik Heil (32.), 2:1 Mihai (37.), 3:1 Rico Weiß (47.), 3:2/3:3 Cristian Cenusa (61./85.).

FC Bellheim – FVP Maximiliansau 0:3. Gleich nach dem Anpfiff der Schock für die Gastgeber: Manuel Weigel traf vor 120 Zuschauern aus abseitsverdächtiger Position zum 0:1. Durch die frühe verletzungsbedingte Auswechslung von Maurice Hafner (Verdacht auf Muskelfaserriss) wurde Bellheim entscheidend geschwächt. Eine Vorentscheidung bedeuteten die Treffer von Adnan Sentürk (17.) und Johannes Scheuerer (28., nach Fehler von FC-Torwart Nils Gehrlein) zum 0:3-Halbzeitstand.

Spfr Dierbach – FC Wörth 1:0. Ein von der Tabellenkonstellation überraschender Sieg. Nach der ausgeglichenen ersten Hälfte nahmen die Dierbacher das Heft in die Hand und kamen vor 80 Zuschauern durch Timm Vögtle zum entscheidenden Treffer (65.). Die Wörther hielten die Begegnung bis zum Schluss offen. Es gab noch etliche Konterchancen auf beiden Seiten.

TSV Billigheim-Ingenheim II – SV Herxheim II 0:2. Die Viktoria machte schon im ersten Spielabschnitt alles klar: Erst traf Marco Seither (38.), dann Frederik Bayer (44., in den Winkel). Vor 60 Zuschauern scheiterte Herxheims Marc Scherrer mit einem Strafstoß an TSV-Torwart Martin Herrmann.

Abstiegsrunde

SG Rohrbach/Impflingen – SV Hatzenbühl 2:3. Wie sehr diese Begegnung die Gemüter erregte, zeigte sich daran, dass SG-Spielertrainer Dominic Blot sich wegen Meckerns Gelb-Rot einhandelte (90.). 100 Zuschauer sahen eine hart umkämpfte Partie mit diesen Toren: 0:1 Kevin Franck (19.), 1:1 Alexander Baljak (20.), 1:2 Yannik Müller (69.), 1:3 Steven Knoblauch (78.). 2:3 Baljak (90.+2).

SV Landau West – FV Neuburg 0:2. Die bessere Chancenverwertung von Neuburg gab den Ausschlag, denn kämpferisch war der Vorletzte dem Gegner ebenbürtig. Pedro Hessakker traf zweimal (6./81.).

FSV Freimersheim – SV Rheinzabern ausgefallen. Laut Staffelleiterin Monika Zluga teilten die Freimersheimer mit, dass sie wegen der schlechten Platzverhältnisse nicht antreten. Der Gegner sei gegen eine Verlegung gewesen. Die Partie wird mit 2:0 für Rheinzabern gewertet.