Der FC Bellheim hinkt in der Aufstiegsrunde der Fußball-A-Klasse Südpfalz seinen eigenen Erwartungen hinterher, liegt abgeschlagen auf dem letzten Rang. In der Abstiegsrunde gab es einen Spielausfall. Am Dienstag, 26. April, 19 Uhr, stehen sich der SV Rülzheim II und die FSV Freimersheim gegenüber.

Aufstiegsrunde

SV Erlenbach – FC Phönix Bellheim 4:3. Dem SV Erlenbach gelang in der 89. Minute der Siegtreffer in einer von Strafstößen geprägten Partie. Die Torfolge vor 50 Zuschauern: 1:0 Cristian Cenusa (9., FE, gefoult worden war Tristan Wiese, 2:0 Cenusa (18., mit Freistoß aus 16 Metern. Das 2:1 und 2:2 fielen ab der 37. Minute innerhalb von drei Minuten, jeweils durch Foulelfmeter verwandelt von Pascal Gaschott. Auch das 2:3 (55.) ging auf das Konto von Gaschott. Das 3:3 (60) und den Siegtreffer (89.) schoss Mircea Vacar.

FVP Maximiliansau – Spfr Dierbach 3:0. Mit nun 23 Punkten hat der Tabellenführer ein schönes Polster. Vor 100 Zuschauern fielen in der zweiten Hälfte: 1:0 Jan Ößwein (63.) nach einem Eckball von Manuel Weigel, 2:0 (74.) und 3:0 (90.) von Weigel jeweils nach mustergültigen Vorlagen von Maurice Weigel. Pech hatte Max da Val in der 35. Minute. Dierbachs Keeper Christopher Heinrich parierte den Foulelfmeter.

FC Bavaria Wörth – TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim II 2:1. Aufgrund der Chancen hätten die Gastgeber in der Halbzeit deutlich führen können. Fabian Eger gelang das 1:0 (20.), Enrico Vöhringer erhöhte in der 57. Minute auf 2:0. Den Anschlusstreffer vor 100 Zuschauern schoss Janik Haschka (67.).

SV Viktoria Herxheim II – SG Klingenmünster/Göcklingen 0:1. Nach dieser Niederlage hat die Viktoria-Reserve den Anschluss zum Spitzenreiter vorerst verloren. Vor 60 Zuschauern war Paul Buckel der Torschütze des Tages (53.). Herxheims Jonas Röller musste kurz vor Schluss mit Gelb-Rot vom Platz.

Abstiegsrunde

SVO Rheinzabern – SV Landau West 4:0. So klar, wie das Ergebnis aussieht, verlief das Spiel nicht. Die Landauer traten ersatzgeschwächt an, kämpften aber bis zum Schluss. Letztlich ging der Sieg für die Gastgeber in Ordnung, die ab der 44. Minute wegen einer Roten Karte dezimiert waren. Die Torfolge: 1:0 Lukas Herrmann (30.) nach Vorlage von Lukas Appelshäuser, 2:0 Christian König (37., nach Freistoß von Nikolas Fischer), 3:0 Jonathan Pflüger (51., nach Freistoß Appelshäuser), 4.0 König (81., nach Konter SV-Keeper Prinz überlupft).

VfR Sondernheim – FSV Freimersheim 5:0. Die ersten 45 Minuten verliefen nicht berauschend vor 50 Zuschauern. Sondernheim konnte erst nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte auftrumpfen. Tore: 1:0 Tayfun Kar (51.), 2:0 Can Sari (56.), 3:0 Kar (63.), 4:0 Sari (65.), 5:0 Kevin Alouch (85.).

SV Hatzenbühl – TuS Schaidt 2:1. 130 Zuschauer verfolgten ein kampfbetontes, aber faires Match. Die Gastgeber hätten aufgrund ihrer Chancen schon vor der Halbzeit den Sack zumachen müssen. Danny Hoffmann traf in der 33.Minute aus dem Getümmel zum 1:0. Der Ausgleich fiel aus einer ähnlichen Situation durch Nico Rinck (47.). Nach einer Flanke von Patrik Gander erzielte Adrian Cebulla per Kopf das 2:1 (55.).

FV Neuburg – SG Rohrbach/Impflingen abgesetzt. Das Spiel wurde wegen Coronafällen bei Neuburg abgesetzt.