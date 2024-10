Eine Seniorin überquert in Mannheim einen Gleisbereich und wird von einer Straßenbahn erfasst. Durch den Aufprall wird die Frau gegen einen Mast geschleudert.

Mannheim (dpa/lsw) - Eine Seniorin ist in Mannheim von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Trotz einer Gefahrenbremsung des Bahnfahrers wurde die 90-Jährige am Dienstag durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Mast geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Zuvor habe die Frau beim Überqueren des Gleisbereichs das Warnlicht übersehen, das auf die herannahende Straßenbahn aufmerksam gemacht habe. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelte.