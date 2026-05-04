Ein älterer Mann fährt mit seinem Auto gegen die Eingangstür eines Schnellrestaurants. Laut Polizei könnte eine Verwechslung von Gas und Bremse der Auslöser gewesen sein.

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 89 Jahre alter Mann ist in Stuttgart mit seinem Auto in der Eingangstür eines Schnellrestaurants gelandet. Er habe ersten Erkenntnissen zufolge vermutlich Gas und Bremse verwechselt, sagte ein Polizeisprecher. Beim Einfahren auf den Parkplatz habe der 89-Jährige beschleunigt und sei gegen eine Mauer sowie die Eingangstür geprallt. Er klagte im Anschluss an den Unfall im Stadtteil Wangen über Brustschmerzen und wurde leicht verletzt. Weitere Menschen wurden dem Sprecher zufolge nicht verletzt.