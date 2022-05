Ein 89-jähriger Mann ist nach einem Fahrradunfall in Freiburg gestorben. Es sei auf nasser Fahrbahn mit seinem Reifen hängengeblieben und gestürzt, als er vermutlich Straßenbahnschienen überfahren habe, teilte die Polizei am Montag mit.

Freiburg (dpa/lsw) - Der Mann habe bei dem Unfall in der vergangenen Woche keinen Helm getragen. Er war laut Polizei alleine beteiligt und wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht, wo er am Wochenende starb.

Mitteilung der Polizei