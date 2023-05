ratiopharm Ulm ärgert in den Playoffs der Basketball-Bundesliga auch den zweiten Titelanwärter und beeindruckt mit einer starken Leistung.

München (dpa) - ratiopharm Ulm ist mit einem überraschenden Sieg beim Titelfavoriten FC Bayern München in die Halbfinal-Playoffs der Basketball-Bundesliga gestartet. Im ersten von fünf möglichen Partien setzte sich der Viertelfinal-Bezwinger von Meister Alba Berlin am Sonntag bei der Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri mit 87:69 (42:41) durch. Die zweite Begegnung findet am Dienstag (20.30 Uhr/MagentaSport) erneut in München statt.

Nach dem Coup gegen Alba Berlin (3:1) waren die Ulmer beim nächsten Titelanwärter auf Augenhöhe. Der 18 Jahre alte Spanier Juan Nunez ärgerte die Gastgeber, Ulm lag mit 18:14 vorn. Bayerns Cassius Winston rettete den Favoriten mit zwei erfolgreichen Distanzwürfen zu einer 20:18-Führung nach dem ersten Viertel.

Das Team von Gavel, der zwischen 2014 und 2018 für den FC Bayern als Profi aktiv war, ließ sich auch von einer guten Bayern-Phase zu Beginn des zweiten Durchgangs nicht beeindrucken (31:26/15. Minute). Die Spielmacher Nunez und der Brasilianer Yago dos Santos führten die Ulmer zum 42:41-Halbzeitstand.

Die Gäste hatten auch nach dem Seitenwechsel auf jede gute Bayern-Serie eine passende Antwort. Mit einem furiosen Lauf gingen die Ulmer mit 65:58 in das Schlussviertel und bauten den Vorsprung auf 75:64 (34.) aus. Da die ersatzgeschwächten Bayern in der Offensive weiter enttäuschten, holte sich der Außenseiter überzeugend den ersten Sieg. Mit Nunez (19 Punkte), dos Santos (18) und Bruno Caboclo (17/12 Rebounds) besaßen die Ulmer das spielentscheidende Trio.

In der zweiten Halbfinale-Serie treffen am Montag (19.00 Uhr/MagentaSport) die Telekom Baskets Bonn und die MHP Riesen Ludwigsburg aufeinander.

