Drei Senioren landen nach einem Frontalzusammenstoß im Krankenhaus. Was über den schweren Unfall bislang bekannt ist.

Breisach am Rhein (dpa/lsw) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 nahe Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind mindestens drei Menschen verletzt worden. Ein 87-jähriger Fahrer habe mit seinem Wagen einem anderen Auto die Vorfahrt genommen, hieß es von einem Polizeisprecher. In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß.

Im Wagen des Unfallverursachers befanden sich zwei Mitfahrerinnen im Alter von 84 und 88 Jahren. Alle drei kamen ins Krankenhaus. Dabei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Wie schwer die Verletzungen sind, ist bislang nicht bekannt. Im anderen Auto befanden sich den Angaben zufolge zwei Menschen. Ob diese bei dem Unfall ebenfalls verletzt wurden, ist noch unklar.

Durch den Zusammenstoß verteilten sich Trümmerteile auf der Straße. Die B31 war an der Unglücksstelle zeitweise gesperrt.