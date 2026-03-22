Nach einem Frontalzusammenstoß kommt es zu mehreren Verletzten. Zwei Beteiligte werden leicht verletzt – den Unfallverursacher und seine Beifahrerinnen trifft es härter.

Breisach am Rhein (dpa/lsw) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 nahe Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind fünf Menschen verletzt worden. Ein 87-jähriger Fahrer habe mit seinem Wagen einem anderen Auto die Vorfahrt genommen, hieß es von einem Polizeisprecher. In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß.

Im Wagen des Unfallverursachers befanden sich zwei Mitfahrerinnen im Alter von 84 und 88 Jahren. Alle drei wurden in eine Klinik gebracht. Dabei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Wie schwer die Verletzungen sind, ist bislang nicht bekannt. Die beiden Menschen im anderen Auto wurden laut Polizei leicht verletzt. Ins Krankenhaus kamen sie nicht.

Durch den Zusammenstoß verteilten sich Trümmerteile auf der Straße. Die B31 war an der Unglücksstelle zeitweise gesperrt.