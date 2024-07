Eine Autofahrerin gerät auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt es zur Kollision mit einem Lkw. Die genauen Umstände des Unfalls sind unklar.

Ebringen (dpa/lsw) - Eine Seniorin ist nach einem Autounfall auf einer Landstraße im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald gestorben. Die 87-Jährige erlag in der Nacht zum Samstag ihren schweren Verletzungen in einer Klinik, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben nach war die Frau am Freitag mit ihrem Wagen auf der Landstraße zwischen Ebringen und Pfaffenweiler auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen. Die Ursache war zunächst unklar. Der 51 Jahre alte Lastwagenfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht.

