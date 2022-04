Jahr für Jahr hat Klaus Janson in Bad Bergzabern junge Schwimmer aus zig Nationen zusammengebracht. Die Borispil Beavers aus Kiew und der SC Meteor Dnepropetrovsk – jetzt Dnipro – waren viele Jahre beim Pamina-Nachwuchsschwimmfest vertreten. Bis 2019. 2020 kam Corona. Jetzt herrscht Krieg in der Ukraine. Für die beiden Vereine warfen sich Schwimmer des TVB ins Wasser.

Genau 85 Kilometer schafften sie beim Spendenschwimmen am Dienstag. Von den Jüngsten in der Seepferdchen-Gruppe bis zu den „Großen“ der Wettkampfmannschaft schwammen alle im Training in einer halben Stunde so viele Bahnen wie möglich, teilt Janson mit. Bei den „Seepferdchen“, sie hätten gerade einen Nichtschwimmerkurs erfolgreich absolviert, hätten Eva Szekely, Florentin Rodier und Julia Dörr, noch keine acht Jahre alt, jeweils 19 Bahnen zum Gesamtergebnis beigetragen. Die unter Zehnjährigen Ella Baudis, Sophia Gecht und Emma Gleich seien knapp einen Kilometer geschwommen. „Das müssen Erwachsene erst einmal schaffen“, so der Vereinstrainer. Die meisten Kilometer hätten die „Profis“ geschruppt, die vor Kurzem noch Edelmetall bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften gescheffelt hätten. Jeweils 2500 Meter hätten bei Jonas Seutemann, seinem Bruder Niklas, Florian Nehring, Anna Kirsch und Janice Klingebeil auf den Bahnenzählern gestanden.

Kontakt mit Ukraine hergestellt

Janson erklärt das Verfahren: Vorab hätten sich alle Sponsoren gesucht, die pro 50 Meter einen Geldbetrag spenden. Mit Spannung werde nun erwartet, wie viel Geld zusammengekommen sei.

Der Erlös soll Schwimmern in Kiew und Dnipro übermittelt werden. Der Kontakt sei hergestellt, es müsse nur noch ein Weg gefunden werden, wie das Geld oder die Sachspenden in die Ukraine gelangten. Vielleicht könne die 15-jährige Daria bald weiteren Schwimmern beim Einleben helfen. Janson: „Daria ist bei Kriegsausbruch aus der Ukraine geflohen und seit zwei Wochen bei ihrer Tante in Kapsweyer in Sicherheit. Sie hat beim Schwimmtraining bereits erste Kontakte geknüpft.“

„Das 40. würde ich gerne noch machen“

Hat das Pamina-Schwimmfest eine Zukunft? „Für nächstes Jahr bin ich voller Hoffnung“, sagt Janson. 1978 war die Premiere „im kleinen Grenzverkehr“, Mitte der 1980er begann er damit, es zu einer der größten deutschen Schwimmfeste zu entwickeln. Viele Teilnehmer kamen bei Familien unter, Trainer und Betreuer in Hotels. „Das 40. würde ich gerne noch machen“, so Janson, der vor einem großen Fragezeichen steht: In der Stadt sei nur ein Hotel übriggeblieben, den Häusern gehe es schlecht oder sie machten dicht. „Das größte Problem“, sagt Janson, „ist die Unterbringung der Betreuer. Jetzt wird es ganz, ganz eng.“