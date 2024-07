Ein 85-jähriger Pilot will auf einem Flugplatz in Konstanz landen, doch verfehlt die Landebahn. Es war bereits sein zweiter Anflug. Schon beim ersten Landeversuch soll es brenzlig geworden sein.

Konstanz (dpa/lsw) - Ein 85-jähriger Pilot hat mit einem Ultraleichtflugzeug die Landebahn auf einem Flugplatz in Konstanz verfehlt und ist mit dem Flieger über eine Wiese daneben gerutscht. Dabei ist das Fahrwerk der Einpropellermaschine in der Wiese versunken und abgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Flugzeug rutschte so noch mehrere Meter weiter auf der Unterseite über die Wiese. Beide Insassen der Maschine blieben bei dem Unfall am Donnerstag unverletzt.

Schon bei einem ersten Landeanflug habe der Pilot nach ersten Erkenntnissen die Maschine neben der Start- und Landebahn aufsetzen wollen. Er sei allerdings noch durch den Tower gewarnt worden und habe daraufhin wieder abgehoben. Beim zweiten Landeanflug passierte dann das Unglück.

Das Flugzeug wurde erheblich beschädigt. Eine Schadenssumme war bislang nicht bekannt. Auf dem Flugplatz war der Flugverkehr für etwa zwei Stunden gesperrt worden.