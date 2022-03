Eine 85 Jahre alte Frau ist bei einem Autounfall im Kreis Waldshut ums Leben gekommen. Die Frau fuhr am Sonntag aus Richtung Oberalpfen auf die Bundesstraße 500, wie die Polizei mitteilte. Dort kollidierte ihr Wagen aus bisher ungeklärter Ursache seitlich mit einem anderen Fahrzeug. Die 85-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde leicht verletzt, seine Beifahrerin musste mit dem Hubschrauber in die Klinik gebracht werden. Die B500 wurde zwischenzeitlich voll gesperrt.

