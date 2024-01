Eine Woche nach einem Verkehrsunfall in Stuttgart ist ein 84-Jähriger seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann war Mitte Januar zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. In der Nacht zum vergangenen Samstag starb der 84-Jährige in einem Krankenhaus.

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei dem Unfall soll ein 80-Jähriger beim Einparken vermutlich versehentlich von der Bremse auf das Gaspedal gerutscht sein. Dabei war er laut Polizei dem Auto des 84-Jährigen aufgefahren, der hinter seinem Wagen stand und so eingeklemmt wurde.

Pressemitteilung

Pressemitteilung 2