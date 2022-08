Ein 84 Jahre alter Mann ist bei einem Badeunfall am Waldmattensee in Lahr ums Leben gekommen. Der Mann war am Sonntag nicht vom Schwimmen zurückgekehrt, woraufhin seine Familie den Rettungsdienst alarmierte, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ein Rettungshubschrauber habe den Mann dann leblos unter der Wasseroberfläche entdeckt. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Wie genau es zu dem Badeunfall im Ortenaukreis kommen konnte, war zunächst unklar.

Lahr (dpa/lsw) - Pressemitteilung