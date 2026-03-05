Weil die Fahrertür zugeparkt war, versuchte eine 84-Jährige, ihr Auto vom Beifahrersitz aus auszuparken – mit Folgen für sie, einen Passanten und zwei Fahrzeuge.

Kressbronn (dpa/lsw) - Eine 84-Jährige wollte in Kressbronn (Kreis Ravensburg) vom Beifahrersitz aus ihr Auto ausparken und hat dabei einen Unfall gebaut. Die Fahrertür der Frau sei zugeparkt gewesen, weshalb sie auf der Beifahrerseite einstieg, wie ein Polizeisprecher sagte. Doch anstatt von dort auf den Fahrersitz durchzurutschen, startete sie das Auto vom Beifahrersitz aus und streckte ihren linken Fuß zu den Pedal rüber.

Dabei hing ihr Fuß den eigenen Angaben nach am Gaspedal fest. Sie fuhr zunächst rückwärts gegen einen Wagen und dann nach vorn gegen einen weiteren Wagen. Der Fahrer des zweiten Autos stand in dem Moment neben seinem Fahrzeug und rettete sich durch einen Sprung über eine Mauer. Er und die Seniorin wurden leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt. Gegen die Dame wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.