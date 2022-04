Die Adler Mannheim haben durch ein klares 8:3 (2:0, 3:1, 3:2) gegen die Straubing Tigers das Playoff-Halbfinale in der Deutschen Eishockey Liga erreicht. Damit entschied der achtmalige deutsche Meister am Samstag die Viertelfinal-Serie mit 3:1 für sich und steht in der Runde der besten vier Mannschaften.

Mannheim (dpa/lsw) - Vor 10 311 Zuschauern fiel die Entscheidung für die Adler bereits nach zwei Dritteln. Tim Wohlgemuth (12. Minute) und Nicolas Krämmer (17.) trafen im ersten Durchgang. Matthias Plachta (25./28.) und Andrew Desjardins (28.) machten im Mitteldrittel alles klar. David Wolf (43.), Jason Bast (48.) und erneut Wohlgemuth (52.) konnten weiter erhöhen.

