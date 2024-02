Mühlacker (dpa/lsw) - Eine Mutter und ihr Kind sind in Mühlacker (Enzkreis) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 82 Jahre alte Autofahrer war am Dienstag an einer Kreuzung von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Senior fuhr zunächst gegen ein Verkehrszeichen und erfasste dann die 31-jährige Frau und ihr Kind. Beide hatten auf dem Gehweg gestanden. Sowohl die Frau als auch das Kleinkind kamen in ein Krankenhaus, das Kind wurde per Rettungshubschrauber geflogen. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei schätzte den Schaden auf 7000 Euro.

Pressemitteilung