Ein 81-Jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, schlitterte der Mann am Mittwochabend mit seinem Wagen an zehn teils geparkten, teils fahrenden Autos vorbei, bevor er frontal gegen ein Auto geprallt sei. Ursache sei vermutlich ein medizinischer Notfall gewesen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Korntal-Münchingen (dpa/lsw) - © dpa-infocom, dpa:220414-99-914874/3