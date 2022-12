Mit mehr als 2,0 Promille Alkohol im Blut hat eine 81-Jährige zwei Unfälle in Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) verursacht. Nachdem ihr Wagen am Freitagnachmittag mit dem Außenspiegel eines Autos kollidiert war, wurde die Frau von einer Zeugin beobachtet, wie sie mit dem Fahrzeug ein weiteres Auto streifte. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Die Zeugin versuchte die 81-Jährige anzuhalten, doch diese fuhr demnach weiter.

Reilingen/Kirrlach (dpa/lsw) - Bei ihrer Flucht fuhr sie mehrmals mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn bevor sie in einem Stadtteil von Waghäusel (Landkreis Karlsruhe) selbstständig anhielt und die Polizei rief. Diese nahm der Frau den Führerschein ab, jetzt erwartet sie eine Strafanzeige. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Pressemitteilung der Polizei