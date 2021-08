Es ist ein Duell A-Klasse West gegen Ost: Am Sonntag um 16 Uhr erwarten die Spfr Dierbach zum Zweitrundenspiel im Pokal des Fußballkreises Südpfalz den SV Hatzenbühl – mit einem frisch Verheirateten: Dierbachs neuer spielender Cotrainer Julian Becker hat sich getraut.

Die Dierbacher haben sich in der ersten Runde souverän mit 6:0 bei der SG Mörzheim/Eschbach durchgesetzt. Becker eröffnete den Torreigen. Der 34-jährige rechte Mittelfeldspieler kam vom Ligakonkurrenten TuS 08 Schaidt. Trainer Gerhard Simon hatte in Dierbach um Unterstützung gebeten.

Becker war einer von fünf Neuzugängen, die gegen Mörzheim spielten. Simon brachte auch Florian Legler, der von der SpVgg Oberhausen/Barbelroth gekommen ist, Leif Hummel (SF Steinfeld), Tobias Burg (SG Schweigen/Rechtenbach/Oberotterbach) und Lucien Scherrer (FC Bienwald Kandel).

Große Fußballerfamilie

Becker wohnt in Dierbach. Seine Frau ist da aufgewachsen. Sein Schwager Sebastian Koppe ist Spielleiter, dessen Bruder Oliver spielt noch selbst. Becker sagt: „Ich wohne 80 Meter vom Sportplatz weg, mich hat die Aufgabe als Trainer gereizt.“

Er tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters Lothar. Der spielte früher beim SV Olympia Rheinzabern in der Verbandsliga und war viele Jahre als Spielertrainer unterwegs (TuS 08 Schaidt, FC Bobenthal, SV Schweighofen).

Julian Becker spielte bei den A-Junioren des SC Hauenstein. Beim SV Schweighofen gelang der Aufstieg in die B-Klasse. Für die SF Steinfeld spielte er in der Bezirksliga. 13 Jahre war er in Schaidt. Bei der Firma Harman lernte er Industriemechaniker. Er arbeitet bei Mercedes-Benz im Zweischichtbetrieb in der Logistikabteilung.

Abwehrchef Hatzenbühls Ältester

Etwas schwerer als Dierbach tat sich der stark verjüngte SV Hatzenbühl beim Pokalauftakt: 3:2 gegen den FC Insheim. Die Neuzugänge Kevin Exner und Luca Pfirrmann vom FC Bienwald Kandel sowie Dennis Hoffmann vom TSV Königsbach spielten vergangene Saison noch bei den A-Junioren. Exner und Pfirrmann trafen zum Einstand.

Abwehrchef Sebastian Bischoff ist der älteste Spieler in der Elf von Trainer Patrick Schäfer. Der 36-jährige Innenverteidiger spielt seit 2016 im Tabakdorf, dem Heimatort seiner Frau. Das Paar wohnt in Herxheimweyher.

Bischoff stammt aus dem badischen Hambrücken. Beim FV Concordia spielte er sieben Jahre in der Bezirksliga und trug die Kapitänsbinde. Für den FC Germania Forst war er zwei Jahre in der Landesliga aktiv. In Hatzenbühl schätzt er die Trainingsbedingungen und den Zusammenhalt in der Mannschaft. Er ist Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion in Wörth.