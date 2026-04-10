Ein Sturz mit dem Roller, eine Verfolgung und ein handfester Streit: Wie ein Video der Polizei entscheidend half und warum beiden Unfallbeteiligten nun Ärger droht.

Salem (dpa/lsw) - Nachdem sie ihm die Vorfahrt genommen haben soll und er gestürzt war, soll ein 80 Jahre alter Rollerfahrer die Autofahrerin verfolgt und angegriffen haben. Der Senior war laut Polizei auf seinem Roller in Salem (Bodenseekreis) zu einer Einmündung gefahren, wo ihm die 22-jährige Frau die Vorfahrt genommen haben soll. Er sei daraufhin auf die Straße gestürzt und habe sich leicht verletzt.

Die Frau habe nach dem Unfall nicht angehalten, sondern sei weitergefahren. Daraufhin habe der 80-Jährige sie verfolgt und kurz darauf zur Rede gestellt. Schließlich sei es zum Streit gekommen, der von einem Zeugen gefilmt wurde. Mit Hilfe des Videos konnte der 80-Jährige kurz darauf ermittelt werden.

Die 22-Jährige sagte später aus, der Mann habe sie bedroht und gepackt und dabei auch leicht verletzt. Er muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung verantworten. Gegen die 22-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.