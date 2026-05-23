Nach einem nächtlichen Brand schwebt ein schwer verletztes Ehepaar zunächst in Lebensgefahr. Der Mann erliegt schließlich seinen Verletzungen. Auch für ein Haustier kommt jede Hilfe zu spät.

Nach dem nächtlichen Brand eines Einfamilienhauses in Malsch (Kreis Karlsruhe) ist ein 77-jähriger Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Seine ebenfalls schwer verletzte 76 Jahre alte Ehefrau schwebt weiterhin in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Das ältere Ehepaar konnte zwar noch aus der brennenden Wohnung gerettet werden, musste jedoch unmittelbar danach reanimiert werden.

In der betroffenen Wohnung befand sich den Angaben zufolge auch ein Hund, der bei dem Feuer auch ums Leben kam. Der entstandene Schaden wird auf circa 500.000 Euro geschätzt. Außer dem Ehepaar hielten sich keine weiteren Menschen in dem Haus auf. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Zur Brandursache gab es zunächst keine Informationen. Die Polizei ermittelt.