Ulm (dpa) - Ein 77-Jähriger ist einige Tage nach einem Sturz auf einem schneeglatten Fußweg in Ulm im Krankenhaus gestorben. Er sei seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann war demnach am Mittwoch auf dem Gehweg auf der Hauptstraße in Ulm gestürzt und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Es werden nun Zeugen gesucht.

