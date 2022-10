Ein 76 Jahre alter Mann ist nach einem Busunfall in Murg (Kreis Waldshut) gestorben. Der Busfahrer habe mit seinem Fahrzeug den Fußgänger erfasst, der am Donnerstag auf einer Durchgangsstraße unterwegs war, teilte die Polizei mit. Der Mann starb noch am Unfallort.

Murg (dpa/lsw) - Ein Mädchen in den Bus verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. In dem Fahrzeug waren neben dem Fahrer noch fünf weitere Schüler, die nicht zu Schaden kamen. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen bat Augenzeugen, sich zu melden (Telefon +49 7751 89630).

