Beim Einparken verwechselt ein Autofahrer das Pedal: Vier Kinder werden vor einem Imbiss in Philippsburg leicht verletzt. Auch der Imbiss-Inhaber trägt Verletzungen davon.

Philippsburg (dpa/lsw) - Vier Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren sind in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Sie warteten vor einem Imbisswagen, als ein 76 Jahre alter Autofahrer beim Einparken in eine Parklücke das Gaspedal mit der Bremse verwechselte. Das teilte die Polizei mit.

Der Mann beschleunigte den Angaben zufolge am Montag nach vorn, dabei erfasste sein Auto die vier wartenden Kinder. Dann prallte das Fahrzeug gegen den Imbisswagen.

Die Kinder seien alle leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Inhaber des Imbisswagens zog sich bei dem Zusammenstoß demnach ebenfalls leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer stand nach dem Unfall laut den Angaben der Polizei unter Schock und wurde vor Ort medizinisch betreut. Bei dem Zusammenstoß sei ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstanden.