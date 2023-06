Auf dem Gelände eines Autohauses in Achern (Ortenaukreis) sind in der Nacht zu Donnerstag erneut mehrere Autos in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, brannten sieben hochwertige Fahrzeuge der Marken BMW, Mercedes und Audi aus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 750.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittle, man gehe von Brandstiftung aus, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Offenburg.

Achern (dpa/lsw) - Bereits in der Nacht zu Mittwoch war die Feuerwehr zu dem Autohaus gerufen worden. Bei dem ersten Feuer wurden drei teure Fahrzeuge im Wert von 250.000 Euro beschädigt. Zeugen berichteten laut Polizei von einem vermummten Menschen, der vom Tatort wegrannte.

Die Polizei kündigte an, das Gebiet rund um das Autohaus nach dem erneuten Feuer verstärkt zu überwachen. Zudem habe das Autohaus einen Sicherheitsdienst engagiert, der rund um die Uhr vor Ort sei, sagte der Polizeisprecher.

