Ein Autofahrer gerät im Kreis Sigmaringen in den Gegenverkehr. Es kommt zur Frontalkollision. Der Mann stirbt, eine Frau und ein Kind verletzen sich schwer.

Herdwangen-Schönach (dpa/lsw) - Ein Mann ist beim Frontalzusammenstoß seines Autos mit einem Lastwagen nahe Herdwangen-Schönach (Kreis Sigmaringen) tödlich verletzt worden. Feuerwehrleute befreiten den eingeklemmten 74-Jährigen aus seinem Wagen, doch er starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war am Nachmittag auf die Gegenfahrspur geraten und dort gegen den entgegenkommenden Zwölftonner gestoßen. Durch die Wucht wurde sein Auto in den Grünstreifen abgewiesen. Eine 72 Jahre alte Frau und ein zehn Jahre altes Kind im Auto verletzten sich schwer. Der Lasterfahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt, kamen aber vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus.

Es entstand ein Schaden von rund 70.000 Euro. Ein Gutachter und die Verkehrspolizei sollen die Ursache und den genauen Hergang des Unfalls klären.