Rheinstetten (dpa/lsw) - Ein 70 Jahre alter Autofahrer ist am Samstag in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) vermutlich wegen Gesundheitsproblemen am Steuer tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann in seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, beschädigte ein Verkehrszeichen und drei geparkte Autos, überquerte Gleise und prallte dann noch gegen eine Hauswand. Nach Ermittlungen der Polizei erlitt der 70-Jährige vermutlich einen internistischen Notfall. Hinweise auf ein Fremdverschulden an dem Unfallgeschehen ergaben sich nicht.

