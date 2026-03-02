Eine Radtour endet für einen 70-Jährigen tödlich. Wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Au am Rhein (dpa/lsw) - Ein 70 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei Au am Rhein im Kreis Rastatt in einen Fluss gestürzt und gestorben. Passanten hatten nach seinem Sturz zwar schnell reagiert: Sie zogen den Mann aus dem Wasser und versuchten, ihn wiederzubeleben, wie die Polizei mitteilte. Trotzdem konnte ein Notarzt nur noch den Tod des 70-Jährigen feststellen. Vermutlich hatte die Strömung den Mann direkt unter Wasser gezogen, sodass er ertrunken ist.

Warum der Senior mit seinem Pedelec stürzte und in den Nebenfluss des Rheins fiel, sei bisher nicht ganz klar. Die Polizei vermutet einen Fahrfehler des Mannes beim Überqueren einer Brücke.