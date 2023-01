Karlsruhe (dpa/lsw) - Eine 70-Jährige ist am Donnerstag in Karlsruhe von einem Baum erschlagen worden. Die Frau sei zu Fuß mit ihrem Mann unterwegs gewesen, als ein starker Wind einen Baum umriss, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau erlag ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort. Ob ihr Mann verletzt wurde, war zunächst unklar.

PM Polizei